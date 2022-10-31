Next man up, 21-point dub.@Jim_Eichenhofer has you covered with the @PanzuraNews Postgame Wrap! — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 30, 2022

前兩戰因為臀傷與腰傷缺陣的鵜鶘「爆鞋哥」錫安威廉森，31日宣告傷癒歸隊，隨即拿下21分、12籃板的雙十數據表現，麥科倫也拿22分，攜手幫助鵜鶘112比91痛宰地主快艇，更送快艇苦吞4連敗，鵜鶘則是拿下本季第4勝(2敗)。

「兄弟，我現在仍然感到疼痛，」也傳出7助攻的錫安威廉森說，「我摔過不少次，但從來沒跟那次一樣摔得那麼重，但我的身體仍然足以上場比賽，除非我真正受傷了，我都會堅持繼續在籃球比賽當中出場，那就是我現在所保持的態度。」

鵜鶘總教練威利格林也相當興奮錫安威廉森的傷癒歸隊，「每當他拿到球，他總是可以做出正確的決定，不論是靠他自己取分，或是發現有空檔的隊友把球傳出去，積極卡位且持續移動，他的表現真的很夢幻。」

快艇以鮑威爾18分最高，保羅喬治投19中5，攻下14分，里歐納德繼續因為養傷為由宣告缺陣，也讓快艇近況很差，快艇總教練泰隆盧說：「我們只需把一些小細節做好，我們現在並非是很好的球隊，這是我們必須趕緊改變的事情。」