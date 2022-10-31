針對外媒報導指稱新冠肺炎疫情波及鴻海(2317)富士康鄭州廠區，鴻海對此發表聲明，表示照顧員工為集團經營首要原則，在與政府配合防疫下，園區已逐步在控制中，會全力保障員工生產安全及健康照護，同時也會協調其他園區產能備援，以降低可能影響。

鴻海表示，集團深知在目前疫情形勢下，如何做好鄭州園區20餘萬員工的照護與安全保障是場「持久戰」，強調照護員工是集團經營的首要原則，也關注到外界對鴻海富士康的關心，懇請各界給予理解與支持。

鴻海指出，在當地政府指導下，鴻海富士康鄭州園區正持續落實防疫措施，實施封閉式管理、點對點通勤、每日核酸及抗原篩檢、免費為員工提供三餐、增設24小時關愛熱線、志願者服務等員工關愛舉措，並持續為員工提供最新防疫訊息及宣導。

而針對鄭州園區內的同仁，鴻海表示，在符合防疫安全生產規範下，會全力保障同仁生產安全及健康照護。由政府統籌管理的愛心觀察區員工，集團也會盡最大努力持續協調政府，為員工提供必要的物資藥物供給與生活保障。

鴻海表示，目前鄭州廠區內相關物資供應無虞，因疫情逐步穩定，政府同意恢復堂食，以提高員工生活便利性與滿意度。同時，針對部分有返鄉意願的員工，園區已聯合政府統一組織人員和車輛，從30日起做好員工點對點有序返鄉服務。