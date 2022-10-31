佐登-KY(4190)城堡生技園區10月初試營運，昨(30)日萬聖節圓滿成功，園區創下紀錄來客數超過3萬人，本月結束預計10月來客數將突破30萬人大關，法人樂觀預期，將帶動集團10月業績攀高。

佐登妮絲城堡自試營運以來廣受遊客歡迎，計劃將在在11月1日正式開幕，正式開園全票300元，送600元產品抵用券。若以1年200萬入園人次，若用購物客單價預估600元，及美食貢獻下，每年將會有超過10億元的，可望成為營運成長新引擎。

佐登今(111)年最重大資本支出就是城堡園區，不含土地約投入19億元，涵蓋土地約25億元，明年度雖然折舊將會增加，影響整體毛利率降至80%，但隨著營收規模放大整體獲利仍是往上。

佐登妮絲城堡在試營運滿月後也將於11月1日正式開幕，11月3日將有國際超模大賽於在佐登妮絲城堡舉辦，在文藝復興的巴洛克浪漫城堡中上演時尚大秀。為了提供民眾特別的體驗，安排街頭藝人和行動表演天天駐點，等待遊客來發掘不同的樂趣，未來也將會不定期安排節日活動，讓旅客們流連忘返。

佐登指出，佐登妮絲城堡也是寵物友善園區，歡迎民眾攜帶家中毛小孩一同前來留下美麗回憶，同時也實施寵物不落地政策，需要攜帶推車或是憑個人證件向櫃台租借寵物推車。