中廣、蓋洛普公司28日公布的桃園市長民調，顯示有33.36%民眾尚未表態，但民眾黨候選人賴香伶表示，顯然許多人對藍綠2黨推出的候選人不是太滿意，選舉風氣操作太過以藍綠對決思維，會努力爭取中間選民。但前立委林濁水29日就在臉書上表示「難道民眾黨也在藍綠對決中摻一腳？」對此，有網友則是認為「不表態也絕對不會是支持塔綠班」。

賴香伶29日提到，最新民調顯示桃園有許多女性跟年輕人仍未表態，選民對於兩大黨推出的候選人應該不是太滿意，甚至選舉風氣操作過於藍綠對決思維，所以會爭取中間選民，特別是3成多未表態，很多可能是上班族群或是女性朋友們，會以女性特質、唯一的女性候選人。

對此，林濁水29日在臉書指出，奇怪，既然民眾不滿藍綠操作，為什麼不滿的33.36%民眾寧願不表態也不支持賴香伶？難道民眾黨也在藍綠對決中摻一腳？該分析曝光後，引發不少網友在《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有超過百則留言，其中有人就表示「反正就是不投塔綠班啦」、「因為怕綠色恐怖吧，老百姓怕被貼標籤乾脆不說了」、「考驗桃園市民的智商時刻」、「說出我的心聲，雖然我的選區不在桃園。心態就是:不喜歡藍綠，也不想退其次選白」、「未表態多數是不投票，想太多」。