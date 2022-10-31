冷氣室外機為何「加裝保護罩」？特殊設計掀起網友討論，有人虧這台室外機可能特別怕曬，散熱效果肯定不佳，「建議再幫它裝台冷氣」。專家點出關鍵原因，保護罩其實具備高度功能。

一名網友在臉書社團「爆笑公社2」分享一張照片，一台室外機被採光罩罩住，外面還加上鐵製門栓，受到嚴密保護。原PO好奇怎麼會有這樣的設計，一般來說室外機不是要讓它散熱嗎？

「一定是日本原裝進口，佛系散熱」，貼文分享後掀起熱議，部分網友猛虧這台室外機怕曬，採光罩可有效阻隔紫外線，「這樣就能降低碳排放了」、「室外機不會很悶嗎」、「建議再裝一台冷氣幫它散熱」。

網友分享室外機加裝採光罩，引來熱議。（翻攝爆笑公社）

內行網友點出關鍵，分析該棟住宅應靠海邊，室外機容易受到空氣中的鹽份侵蝕，導致生鏽，「看看兩旁的鐵窗都有鏽斑，就知道為什麼要弄採光罩了」。專家指，因採光罩可開啟，使用冷氣的時候記得把罩打開，讓室外機正常散熱，等到不用了再關起來，延長電器壽命。

台電曾發文分享，若家中使用分離式冷氣，室外機一定要放在通風良好的地方，並注意留下散熱空間。若無法正常散熱，不僅影響冷房效果，也會增加耗電量。