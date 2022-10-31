無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨（30）日下午舉辦首場造勢大會「33總動員」，地點選在台北市政府東門廣場前的松智路，這讓前立委蔡正元質疑，說要處理交通問題的人，競選活動舉辦的時間與地點卻在信義區最熱鬧的地段與時段，忍不住怒嗆！

蔡正元昨日在臉書秀出一張車潮延綿的照片，指出黃珊珊在星期天下午1點多，圍住信義區松智路的街道，設立舞台、帳篷、座椅、電視牆等，在市政府周邊馬路辦活動，造成信義區最熱鬧的地段和時段交通大打結、車輛大堵塞，還因此讓交警在風雨中忙翻。

蔡正元怒批，黃珊珊信誓旦旦說要處理交通問題，但挑選競選活動時間和地點的能力卻太差，連對交通衝擊的自覺都沒有，「實在有夠爛！」

黃珊珊昨日舉辦首場造勢大會，民眾黨主席柯文哲、親民黨副主席張昭雄及數位台北市議員到場力挺，儘管下著大雨，但主辦單位預估仍有約1萬人到場，黃則喊出「我來自基層，基層會痛我就會痛」等口號，希望獲得選民支持。