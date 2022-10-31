藝人李妍憬日前曬出謎片導演圤智雨的床照，接著大方認愛公布新戀情，圤智雨也表示兩人會決定交往，愛犬扮演關鍵角色，讓大批網友紛紛獻上祝福，不過才剛宣布交往沒幾天，她就表示：「隨時分手也正常」，引發熱議。

李妍憬日前才剛公開與圤智雨的新戀情，立刻博上新聞版面，但今凌晨卻穿低胸裝洩兇器表示：「隨時分手也正常」，立刻讓人好奇莫非感情亮起紅燈?她解釋男方發文表示自己把過很多女神，還教網友怎麼把女神，忍不住暴怒嗆聲：「你是在炫耀還是說我們公開完就分手，你再去把一個，你是都在想什麼，在寫我跟你算是商業結合，所以你對我沒感情？那趕緊分分，你會做人的話，我就不用接姐妹那麼多抱怨你的電話，你以後寫文給我好好尊重女性」。

接著話鋒一轉，她表示做人留一線日後好相見，對於背信忘義冷血的人，只會變成「做人留一線轉眼就背箭」，接著強調：「依我打混到這把年紀，最大的跤都是過於信任」，由於未解釋始末及所指對象，讓人更加好奇究竟發生何事。

圤智雨日前在Instagram上傳李妍瑾半夜喝醉的影片，面中只見她坐在地板上拿著酒瓶放聲啜泣，待圤智雨詢問何想喝酒？只見她怒氣沖沖表示：「地方媽媽需要酗酒才能舒壓，如果妳的男友不了解妳，然後妳還要面對工作壓力，然後看到妳男友天天躺在床上，躺到快殘廢說職業倦怠，X的，我也倦怠啊！我也很想休息啊」，似乎對男友頗有怨言。

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