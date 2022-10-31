一名網友日前遇到對面大樓某女住戶深夜時發酒瘋，不斷摔酒瓶又怒吼，屋內另一名男子甚至被砸破頭，女住戶仍不斷吼「我的孩子呢？」該社區的鄰居最後忍無可忍，透過社區管委會的廣播器，用電腦人聲說「閉嘴，瘋女人」連罵好幾次，影片曝光網友笑說「好有趣的社區」、「也太鬧了吧，管理員懂玩」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他住家對面大樓的某女住戶在深夜時不斷大吼大叫，疑似喝醉酒不斷拿酒瓶亂砸，女性尖叫聲在社區中不絕於耳，其中最明顯的一句是「我的孩子呢？」吵得其他鄰居不得安寧，後來另一名住戶則透過「社區廣播」用電腦人聲說「閉嘴，瘋女人」。

對面大樓某女住戶深夜時發酒瘋，摔酒瓶又怒吼「我的孩子呢？」社區鄰居最後忍無可忍，透過社區管委會的廣播器，用電腦人聲說「閉嘴，瘋女人」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該名女住疑似戶酒後失控，在屋內拿酒瓶砸人，一名男子甚至被砸破頭，而社區其他鄰居透過社區廣播罵「閉嘴，瘋女人」，還是用電腦人聲，避免自己聲音被認出，原PO發文說「遇到瘋女人，三更半夜不睡覺，拿酒瓶砸人，本來想出來制止罵人，叫那瘋女人不要再吵了，結果沒想到鄰居制止方式蠻有趣的」。

其他網友留言「管委會示範，如何從家暴台變成歡笑台，整個社區都被逗笑了」、「社區消防廣播器放的吧！整個社區都能聽到的」、「那個擴音太好笑了」、「笑死Google阿姨講話了」、「好有趣的社區」、「也太鬧了吧，管理員懂玩」、「那句瘋女人閉嘴，真的好笑」、「是用藍芽喇叭放到最大聲吧」。