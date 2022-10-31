人氣女模特辛尤里身形火辣、五官小巧迷人，深受不少粉絲喜愛，在社群平台上擁有逾十萬名粉絲支持。近日，萬聖節將至，眾多網紅、女星紛紛變裝打扮，辛尤里也不甘人後的曬出一則「全裸吸血鬼」在浴缸內浴血影片，又性感又挑逗人心的模樣讓粉絲大呼受不了。

近日，辛尤里在IG上曬出影片一則萬聖節變裝影片。只見影片中的她以全裸上鏡，沐浴在鮮紅「血水」(紅色顏料效果)中，搭配上亮麗的眼妝，整個人化身「火辣吸血鬼」。此外，她還在鏡頭前做出妖嬈姿勢，更是伸出舌頭舔舐嘴角，並配文表示「感覺你的很好吸。我是說，血。」瘋狂勾引粉絲的心，進入那充滿粉色遐想的世界。

此外，她還PO出另一則扮演女王的影片，影片中的她身穿簡易黑色布條衣服，稀少布料微微遮蓋住胸前兩點。手持皮鞭的她，更在影片中多次以姿勢展現傲人身材。她祝網友們萬聖節快樂，並表示「我打算一直壞到萬聖節過完，因為我平常太仙女了。」

影片一出，吸引眾多網友爭相留言，表示「妝也太美了吧」、「太sexy了吧」、「你可以來好hot」、「漂亮喔！彼此多關注！you so beautiful 」、「超辣又性感。」