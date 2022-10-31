籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）即使受到媒體的圍攻也堅持自己的立場，他強調「我也是個人，我有權貼出我想要的東西。」包括他分享的反猶改編影片《希伯來到非洲黑人：叫醒美國黑人》（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）。厄文對記者說：「我貼過那麼多篇文，為何你們只關注這個，卻無視更重要的東西，例如黑人生育權利？」
厄文去年在一則神秘推文寫道：「你們最好停止玩弄歷史，歐洲與美洲不要對你們的人民說謊，別再把屁話傳下去給無辜的上帝子女。原始的人民要回歸了，這一次上帝將會出手干預地球的每個角落。」
現在謎底似乎揭曉了，因為這部影片就是在講述這件事，原作的書摘提到：「撒旦是謊言之父，在歐洲與阿拉伯奴隸商踏上非洲的那一刻，黑人們就被隱瞞自己真正的歷史。撒旦知道誰才是上帝真正的選民，數百年來真相卻被蒙蔽在我們眼前。知識就是力量，撒旦的時間即將用完了。」
即使不打開那本書，也能輕易嗅出其中的強烈反猶思想（據說實際內容還牽涉仇同、仇女、排外、反伊斯蘭思想）。厄文提到這本書是公開販售的，他不是反猶主義者，推文分享也不代表他全盤支持影片的內容。媒體顯然希望他刪除該則推文，但他沒有照做。
NBA發出公告譴責仇恨思想，沒有點名厄文，還拼錯了關鍵字「反猶思想」（antisemitic）而刪文修正。厄文表示學校教育沒有傳遞正確的知識，因為他沒有學到自己族人的真正歷史。他似乎沉迷於信仰與種族的相關話題，也曾呼籲把NBA商標改成黑人球員，他的推特和IG暱稱為Hélà，這是他的原住民名字，意指「小山」。
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