Kyrie Irving yells "change your life, bro" after @NickFriedell pushes him on the antisemitic rhetoric in the movie. Says "I wish we cared more about Black reproductive rights and all the things that actually matter than what I'm posting." — Laura Albanese (@AlbaneseLaura) October 30, 2022

籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）即使受到媒體的圍攻也堅持自己的立場，他強調「我也是個人，我有權貼出我想要的東西。」包括他分享的反猶改編影片《希伯來到非洲黑人：叫醒美國黑人》（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）。厄文對記者說：「我貼過那麼多篇文，為何你們只關注這個，卻無視更重要的東西，例如黑人生育權利？」

厄文去年在一則神秘推文寫道：「你們最好停止玩弄歷史，歐洲與美洲不要對你們的人民說謊，別再把屁話傳下去給無辜的上帝子女。原始的人民要回歸了，這一次上帝將會出手干預地球的每個角落。」

現在謎底似乎揭曉了，因為這部影片就是在講述這件事，原作的書摘提到：「撒旦是謊言之父，在歐洲與阿拉伯奴隸商踏上非洲的那一刻，黑人們就被隱瞞自己真正的歷史。撒旦知道誰才是上帝真正的選民，數百年來真相卻被蒙蔽在我們眼前。知識就是力量，撒旦的時間即將用完了。」

即使不打開那本書，也能輕易嗅出其中的強烈反猶思想（據說實際內容還牽涉仇同、仇女、排外、反伊斯蘭思想）。厄文提到這本書是公開販售的，他不是反猶主義者，推文分享也不代表他全盤支持影片的內容。媒體顯然希望他刪除該則推文，但他沒有照做。

NBA發出公告譴責仇恨思想，沒有點名厄文，還拼錯了關鍵字「反猶思想」（antisemitic）而刪文修正。厄文表示學校教育沒有傳遞正確的知識，因為他沒有學到自己族人的真正歷史。他似乎沉迷於信仰與種族的相關話題，也曾呼籲把NBA商標改成黑人球員，他的推特和IG暱稱為Hélà，這是他的原住民名字，意指「小山」。