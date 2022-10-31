西班牙王室家族在前(28)日一同出現在了阿斯圖里亞斯省的首都奧維耶多，全家一同參加阿斯圖里亞斯公主獎的頒獎典禮，這個獎以萊昂諾爾公主的頭銜命名，即將滿17歲的萊昂諾爾公主也當之無愧的成為主角並發表演講，一言一行都被關注的她，也被父親提醒1事，逗趣的模樣全都曝光。

阿斯圖里亞斯公主獎旨在促進科學、文化和人文價值觀成為世界遺產，是以現年16歲的萊昂諾爾公主的頭銜命名的，因此她也當之無愧地成為了頒獎禮上的主角，並且在眾目睽睽之下發表了演講。

其實，萊昂諾爾早在14歲那年第一次登上頒獎禮的演講台，如今這項工作對於她來說已經駕輕就熟，還有3天就年滿17歲的未來西班牙女王，已經出落得亭亭玉立，她將金色的頭髮挽起，穿著綜攬花紋的短洋裝，看起來活潑又高雅，表現得很是落落大方。這次的演講被認為比以往更有魄力，在萊昂諾爾的演講中每一段都是以「我關心」為開頭的，並帶著希望與激勵的語氣做結尾。

儘管萊昂諾爾已經數次登上過領獎台，但難免還是會緊張，在上台領獎前，國王費利佩六世，按住了女兒的手，滿臉笑容地為她打氣，父女情深在那一刻被展現得淋漓盡致，能夠感覺的到父親對於女兒的疼愛與支持。

Lo mal que ha quedado que los reyes hayan entrado en el Teatro cuando todo el mundo estaba puesto en pie aplaudiendo a Sofía #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/SN6UFWxdQG — Pilar Eyre (@pilareyre) October 28, 2022

La Princesa de Asturias, en la entrega de los #PremiosPrincesadeAsturias:



🗨️"En días como hoy, escuchar, admirar y reconocer la excelencia de nuestros premiados nos hace sentir que las cosas siempre pueden cambiar para bien."



➡️https://t.co/lCU9hVPE4a pic.twitter.com/mXrNoYX3yu — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2022

而當萊昂諾爾發表完演講回到座位的時候，有趣的一幕發生了。可能是經驗不足，也可能是還有點兒緊張，公主本人也跟著在場的人群鼓起掌來了，而她的父親馬上提醒說：「不要為自己鼓掌」，意識到出現錯誤的萊昂諾爾趕忙停下了手，罕見地把真實的情緒流露了出來，逗趣的模樣也被捕捉下來。