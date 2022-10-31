東北季風及奈格颱風外圍雲系共伴影響，氣象局發布宜蘭縣超大豪雨、台北市大豪雨、基隆新北花蓮台東豪雨、桃竹苗中大雨特報，豪大雨擴及10縣市，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出今天是共伴效應最強的時刻，雨量會更驚人並且擴及到更多地方，尤其宜蘭、台北東側、基隆北海岸有致災性的劇烈降雨，未來24小時務必提高警覺。

豪大雨擴大至10縣市。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，颱風外圍環流影響及東北季風增強，迎風面雨勢持續增大，易有短延時強降雨，今（31）日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，台北市山區亦有大豪雨發生，花蓮縣山區及基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北山區及花蓮、台東地區有局部大雨發生機率，注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局表示，今、明（31日至11月1日）北部、東半部地區及恆春半島發生陣雨的時間長、範圍大，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其中在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，中南部地區也有局部短暫陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」也在臉書指出，不到3天，宜蘭南澳山區雨量已達963毫米，清水地熱雨量也有807毫米，而且持續累積中；今天是共伴效應達到最強時刻，雨量會更驚人，並擴及到更多地方，提醒宜蘭、台北東側、基隆北海岸未來24小時務必提高警覺，有致災性的劇烈降雨發生機率，「山區、溪邊河邊、海邊不要靠近！」

溫度方面，氣象局表示，北部及東北部天氣稍涼，新竹以北及宜蘭整天氣溫約在23到25度之間，其他地區早晚偏涼，低溫約21至24度，白天高溫將略為下降，約27到30度，中南部日夜溫差較大。