南韓梨泰院爆發擠壓傷亡事件，震驚全球。網友討論沸騰，有人好奇，台灣每年跨年活動動輒數十萬人，為什麼很少發生類似事件，到底怎麼辦到的？兩大關鍵最受肯定。

南韓「梨泰院事件」爆發後，許多人一早醒來才知道出大事了，紛紛加入討論，分享自身經驗。原PO認為，台灣跨年活動也是人擠人，卻好像很安全，沒出過什麼嚴重狀況，「到底怎麼辦到的」。

話題吸引大批鄉民回覆，有人認為，主要是兩大原因，一是台灣主辦單位會控管進場人數，諸如跨年晚會、造勢場合、大型活動等，超過人數就不再放人；北捷也曾彈性實施「只出不進」，確保車站負荷。

主要大型活動都在戶外開闊空間舉辦，人群雖然從四面八方湧入，但離開也可從四面八方散去，不像梨泰院一條小巷子擠這麼多人，進退兩難下釀成災難。

另外台灣室內場所有所謂的容留人數，如百貨公司周年慶，進場顧客達到一定數量後即禁止進入，待人潮紓解再放人，攸關安全，民眾都能體諒，「我們在這方面確實做得不錯」。