北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供）

北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供）

北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供）

北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災，請用路人如經過該處請先繞道，詳細起火原因待調查釐清。