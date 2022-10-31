內湖汽車維修廠失火！目擊者聽見爆炸聲 警消獲報搶救中 08:282022/10/31 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供） 北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供） 北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災。（讀者提供） 北市內湖區南京東路六段368巷內一間鐵皮汽修廠今（31）早發生火警，現場濃煙密布，據目擊者表示有聽到爆炸聲，目前警消已獲報到場救災，請用路人如經過該處請先繞道，詳細起火原因待調查釐清。 蔣萬安雨中造勢 民眾驚見他默默出現在台下 大批人「瞬間被推倒」 他2張圖揭首爾踩踏死傷嚴重關鍵 黨內最新民調蔣萬安仍居第一 國民黨：選前使殺手鐧讓藍軍歸隊 #目擊者 #爆炸聲 #警消 #獲報 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 睽違兩年復辦 新北原住民族聯合文化活動今年移師蘆洲 13:122022/10/30 生活 陳時中提改善外送平台「讓價格透明」 PTT鄉民傻眼全酸爆 08:002022/10/31 政治 蔡英文挺陳時中能做到「責任來我就扛」 網路民調太驚人 07:432022/10/31 政治 台北市長辯論 他斷言陳時中將出怪招 09:002022/10/30 政治 林佳龍接受陳水扁專訪談選新北轉折：這次牽涉台未來10年政局 16:552022/10/30 政治 黃珊珊造勢地點選在「這 」 蔡正元開罵 08:112022/10/31 政治 專家傳真－從脫北潮現象 談青壯年面臨之困境 04:102022/10/31 專題周報 全民計程車30周年餐會 藍白拚場 23:142022/10/30 政治 北北基桃合體 蔣萬安：我是唯一最有能力打敗陳時中的人 15:202022/10/30 政治 颱風雨勢猛烈 北市晚間8時起水門只出不進、周邊開放紅黃線停車 19:002022/10/30 生活 2023台灣設計展將於新北美術館登場 04:102022/10/31 藝文副刊 陳時中蹭梨泰院？王鴻薇舉綠執政「2劣績」諷：自曝其短 22:022022/10/30 政治 挺勞工 蔣萬安、陳時中聚焦外送員 黃珊珊祭i-Voting 04:102022/10/31 政治要聞 親子樂園列車活動連辦8場 彭佳芸帶3孩全家出動更曝未來婦幼政見 23:192022/10/30 政治 10萬人窄巷疊羅漢 嬌小女暫停呼吸 04:102022/10/31 生活新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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