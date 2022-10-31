誰能猜到賽前5連敗的活塞，竟可爆冷擊潰上季總冠軍勇士止敗！靠著全隊4人得分破20，活塞31日在主場以128比114力挫勇士，除了中止5連敗，更送給勇士本季首次2連敗，史蒂芬柯瑞雖轟32分，卻仍無法挽回勇士場上的頹勢。

雖然勇士首節靠著柯瑞、普爾、威金斯等人火力，單節狂轟37分，取得8分領先優勢，但在次節，勇士火力逐漸降溫，反讓活塞逐漸追上，甚至取得超前，打完上半場，活塞反以63比55領先，勇士次節僅拿18分，柯瑞半場攻下15分。

來到勇士最擅長的第3節，活塞卻在第3節開始打出13比2猛攻，轉眼擴大領先到19分，可是接下來全看普爾表演，他一個人連拿15分，雙方差距一下子只剩7分，光在第3節，普爾包辦18分，但打完前3節，勇士仍以91比100落後。

打到最後3分鐘，柯瑞3罰俱中，雙方仍差8分，可惜接下來勇士搶投三分球頻頻落空，反觀活塞先靠康寧漢兩罰俱中，接著波達諾維奇也是兩罰俱中，重新擴大領先到12分，打到最後46秒，艾維灌籃取分，幫助活塞領先14分底定勝局。

薩迪貝攻下活塞最高28分，史都華也拿24分、13籃板，康寧漢23分、10籃板及9助攻，僅差1助攻就拿大三元，波達諾維奇21分，艾維15分；勇士除了柯瑞，普爾也拿30分，克雷湯普生因為連兩天出賽宣告休兵，只能坐在場邊觀戰。