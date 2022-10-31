南韓首爾梨泰院在本月29日舉行萬聖節活動，卻意外發生嚴重踩踏事故，造成超過154人死亡、132人輕重傷，且死傷者大多為20多歲年輕女性。而不久前才傳出人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二季的男星李智漢，被證實在梨泰院罹難，得年24歲，如今又再傳噩耗；南韓職棒啦啦隊前隊長金有娜（김유나）也在這次意外中喪命，同樣得年24歲，讓親友粉絲都不可置信。

南韓職棒啦啦隊前隊長金有娜，擁有白皙皮膚與甜美的外型，自2016年擔任南韓職棒LG雙子隊的啦啦隊長後便受到眾人矚目，2018年跳去Kia Tigers擔任啦啦隊長同樣受到大批粉絲的喜愛。不料，她卻在這次梨泰院慘案中不幸喪命，消息一傳出，她的IG立即湧入大批粉絲留言，除了對於她離世的消息不可置信外，也祝福她在另一個世界過得幸福、快樂，沒有疼痛。

而罹難者除了金有娜以外，一名來自日本的26歲女模特兒，冨川芽生也同樣在此次意外中喪生。根據日本媒體的報導，冨川芽生60歲、身為根室市市議員的爸爸冨川步接受採訪時透露，女兒因為十分喜歡韓國，便在今年6月份前往韓國展開半年的留學之旅，而在事發前一晚，她還有傳訊息告知父親將與同學前往梨泰院，沒想到30日一早他就看到梨泰院的新聞，深感不對勁，趕緊播電話聯絡女兒，卻是當地警察接起的電話，當日傍晚冨川芽生的父親就收到日本大使館的罹難通知，讓他相當難過且崩潰，最後哽咽到無法受訪，令眾人看了相當鼻酸。