一般人認為，一躺床就入睡代表很好睡，也意味著良好睡眠品質，但醫師表示，其實不然，很快入睡可能是身體正在發出睡眠不足的訊號，真正休息充足的人不會立刻入睡，而是需要15分鐘時間才能進入睡眠狀態，醫師並表示，長期睡眠不足，將增加腦中風、心血管疾病的風險。

長春藤預防醫學醫師陳炯瑜在臉書上表示，一躺床秒入睡可能是身體睡眠不足的訊號」。他表示，根據CNN報導，平時休息充足的人並不會立即入睡，而是需要15分鐘的時間才能進入睡眠。因此好入睡反倒是身體累積了許多睡眠不足的狀態。

他指出，人體會有4個因為睡眠不足而引發的狀況，藉由觀察日常生活的微小徵兆，就能找出潛藏的失眠因子：

1.睡前忍不住想吃東西：大腦一旦感到能量不足，就會分泌「飢餓素」，但有充足睡眠者，即便半夜覺得餓也能克制。

2.躺床一秒進入熟睡：人在清醒時會分泌「腺苷」，是一種促進睡眠的傳導物，濃度越高就會導致疲勞感，所以可以秒睡並不代表睡眠品質好，更可能是太過疲勞的因素而導致。

3.常忘記自己要做什麼：大腦會暫存工作記憶，讓我們能夠同時處理多項事務，但是若睡眠不足，這個暫存功能就會失靈，讓人忘記該做的事，拉低生產效率。

4.莫名感到煩躁，周遭一吵就無法專心：如果大腦清醒程度低落，聽覺就會變得敏感，若一直覺得被周遭聲音打擾，可能就是睡眠不足造成。

他提醒，長期睡眠不足，不只是白天工作時會精神不濟，更可能會增加腦中風、心血管疾病等風險，從日常生活中留意細節，以便更能掌握自己的健康狀態。