市場期待美國聯準會（Fed）放緩升息步調，上周五美股四大指數連袂收高，其中道瓊工業指數狂噴逾800點，本月迄今漲幅高達14％。台股今(31)日開盤上漲逾120點，最高約來到12916點。

台積電ADR漲1.74%、收62.01元。台股現貨部分，早盤上漲7元來到386.5元，聯電大漲逾1.5%拚收復40元大關。

弱勢指標方面，鴻海受新冠肺炎疫情波及新聞影響，早盤下跌2.5元來到101.5元。貨櫃三雄受運價持續走跌拖累，跌幅均超過1.5%。

法人指出，美股大漲，但台股近期相對量縮，觀望氣氛仍未減，短線台股指數仍將呈現反覆打底。

道瓊工業指數終場上漲828.52點，或2.59%，收在32861.80點，標準普爾500指數上漲93.76點，或2.46%，收在3901.06點。以科技股為主的那斯達克指數上漲309.78點，或2.87%，收在11102.45點，費城半導體指數上漲93.058點，或3.98%，收在2433.656點。