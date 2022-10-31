新入主推特的特斯拉執行長馬斯克否認《紐約時報》有關於他將在11月1日前裁減推特員工的報導，該報導指出，此舉是為了免除在當天到期的股票授與。
馬斯克在推特上回應有關裁員的問題時表示：「這是假消息」。
《紐約時報》在上周六報導，馬斯克已經下令推特全面裁員，其中某些團隊裁員的規模可能大於其他團隊，且這項裁員行動將在11月1日之前進行，因為到了那一天，推特員工將獲得其薪酬方案中的股票贈與。
該報導並指出，知情人士透露推特最快在周六就啟動裁員。
根據上周六的媒體報導，馬斯克已經解雇數位推特高層以避免巨額遣散費，最快周六就會進行其他裁員。
此前媒體引述消息人士報導，馬斯克在完成以440億美元收購該社群媒體平台的交易後，火速在周四就開除了推特執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及法務長兼政策事務主管Vijaya Gadde。
馬斯克曾指控這些高層提出的假帳號數量誤導他和投資人。根據研究公司Equilar，這些推特高層將獲得總計約1.22億美元的離職金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。