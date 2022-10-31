新入主推特的特斯拉執行長馬斯克否認《紐約時報》有關於他將在11月1日前裁減推特員工的報導，該報導指出，此舉是為了免除在當天到期的股票授與。

馬斯克在推特上回應有關裁員的問題時表示：「這是假消息」。

《紐約時報》在上周六報導，馬斯克已經下令推特全面裁員，其中某些團隊裁員的規模可能大於其他團隊，且這項裁員行動將在11月1日之前進行，因為到了那一天，推特員工將獲得其薪酬方案中的股票贈與。

該報導並指出，知情人士透露推特最快在周六就啟動裁員。

根據上周六的媒體報導，馬斯克已經解雇數位推特高層以避免巨額遣散費，最快周六就會進行其他裁員。

此前媒體引述消息人士報導，馬斯克在完成以440億美元收購該社群媒體平台的交易後，火速在周四就開除了推特執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及法務長兼政策事務主管Vijaya Gadde。

馬斯克曾指控這些高層提出的假帳號數量誤導他和投資人。根據研究公司Equilar，這些推特高層將獲得總計約1.22億美元的離職金。