南韓首爾梨泰院商圈萬聖節活動發生踩踏意外，釀嚴重死傷。民進黨台北市長候選人陳時中30日以台北大巨蛋對比，強調未來營運後的交通維護審查必須趨嚴，引發對手批評。經常針砭時事的藥師林士峰昨(30日)也在臉書質疑，「民進黨的選舉只剩付諸民粹了嗎？」

根據《中國時報》今(31日)報導，梨泰院萬聖節派對意外，讓台北大巨蛋再度成為公安戰場。民進黨候選人陳時中以梨泰院事件為鑑，要求遠雄和北市府別規避審查，日後大巨蛋如果開始營運，交通維護的審查也必須趨嚴，畢竟這裡面還有很多基本的問題存在，希望能彌補過來。對此，無黨籍候選人黃珊珊強調，梨泰院、大巨蛋兩者形態不同，反嗆綠營與陳時中以此影射是「魚目混珠」。

林士峰在臉書上質疑，「今天時中的人設是？一個不同類型的意外，也可以扯到大巨蛋審查，更扯的是，明明內政部花了一年多的時間非常詳細的審查，還可以跳過內政部的責任，硬扯市府...」；他並問「民進黨的選舉只剩付諸民粹了嗎？」

對此有網友在林士鋒臉書留言表示看法，「這執政黨的某些特質，說是台灣之恥，應該不為過吧？」「我看他的新聞，真的是感動，從頭到尾都是幹話，一成不變，完全沒有重點」、「說個笑話：中央沒有卡蛋」、「拿巷子跟大巨蛋比...」、「照他標準，全台灣所有類似場所都要打掉重蓋了」。