德微（3675）公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為1.2億元，年增24%，累計前3季每股盈餘為8.01元，德微表示，今年獲利可望達成2021年底法說會目標，公司持續進行第二階段精進計畫，預計明年上半年建置完成，下半年驗證及量產。

電子產業旺季不旺，半導體進入供過於求修正，德微第3季營運略受影響，不過產品組合調整成果為公司營運帶來支撐，第3季合併營收為5.54億元，季減4.36%，年增3%，營業毛利為2.1億元，季減2.58%，年增15%，單季合併毛利率為38%，季增0.65個百分點，營業淨利為1.14億元，季減5.47%，年增21%，稅後盈餘為1.2億元，季減4.48%，年增24%，單季每股盈餘為2.72元。

德微前3季合併營收為16.61億元，年增10%，營業毛利為6.1億元，年增25%，合併毛利率為37%，年增5個百分點，營業淨利為3.3億元，年增39%，稅後盈餘為3.55億元，年增56%，每股盈餘為8.01元。

德微表示，目前外在大環境紛紛擾擾，公司仍有信心在產品組合調整下，今年獲利目標可達成2021年底法說會中所設定之獲利水準。

德微也持續著手進行產能整併第二階段精進計畫（在工廠有限的情形下，將廠房進行騰籠換鳥之佈局、以增加生產效能與效率），及同時著手下一代新產品生產線設備進廠安裝，預期在明年上半年建置完成，下半年驗證/量產，公司推估與現有產能相比，將呈現『倍數成長』。