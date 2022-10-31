前役才攻下加盟騎士以來最高41分的米契爾，31日繼續展現強大火力，全場投20中12，含三分球投13中8，貢獻38分、12助攻、3籃板、1抄截與2火鍋的全能數據，幫助騎士最後以121比108逆轉擊敗尼克搶下5連勝，目前5勝1敗暫居東區第2。

儘管打完上半場，騎士還以62比59領先，尼克卻在下半場展開反撲，打到末節反以99比92領先，可是接下來米契爾、洛夫、迪恩韋德、莫布利等人攜手打出誇張20比2猛攻，場上比數轉眼變成騎士以112比101領先，被打傻的尼克也無力再次反撲。

除了米契爾連兩場比賽瘋狂飆分，替補前鋒洛夫也轟進8顆三分球、攻下29分，迪恩韋恩22分、3助攻與4籃板，莫布利16分、7籃板，不過前役跟米契爾都拿41分的利佛特，今天手感全失，全場投9中0，僅靠罰球得到1分，另有8助攻、3籃板。

至於尼克表現最好的是布朗生，他拿16分、7助攻與4籃板，佛尼耶也有16分，蘭道爾15分、9籃板及7助攻，巴雷特15分，尼克目前戰績3勝3敗。