南韓首爾發生梨泰院踩踏事故後，引發網友討論遇人潮推擠該如何自保，推特上有網友上傳一段短片，一名外國男子為脫離梨泰院人潮，一秒變身「蜘蛛人」攀爬上商家外牆，並一路爬到2樓招牌上，21秒影片在網路瘋傳，不少人大讚「判斷正確」。

推特帳號@sirajnoorani昨（30）日上傳一段影片，從21秒的短片看，梨泰院街頭被人潮擠得水洩不通，金髮藍眼的外國男子被擠得受不了，為逃離現場，下秒徒手攀爬上商家外牆，身手矯健宛如蜘蛛人般，一路爬到2樓。

從另一個角度看，男子雙腳站立在「TROUBA DOUR」招牌上，成功遠離人群，下方許多民眾看到這一幕，也忍不住拍下來。

21秒短片被許多網友轉發、討論，「太聰明了，判斷正確」、「滿滿的求生欲，希望他最後是平安的」、「不知道他最後怎麼樣了？看到這場災難實在太難受」、「求生意志強烈」、「真的有夠機警，他很有可能救了自己一命」、「臨場反應很強」、「這才是自保的最佳方法吧」。