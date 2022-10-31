歐洲央行(ECB)管理委員會成員Klaas Knot在周日指出，歐洲央行可能在下次12月舉行的政策會議上再次升息75基點(3碼)。

包含歐元區19國的歐洲央行在上周將銀行存款利率上升75基點，來到1.5%，為自2009年以來最高水準。

荷蘭央行行長Knot在周日接受荷蘭電視台訪問時指出：「我們將於12月再次採取重大的利率作為」，他補充說：「下次加息很可能在50至75基點之間」。

在被問及到歐洲央行對抗通膨的措施時，Knot說：「我們甚至還沒有到達半場的時間」，意指抗通膨的時程還沒進展到過半。

Knot說，歐洲央行明年將繼續收緊政策，努力降低接近10%的火燙通膨率。

「從2023年開始，我們將進入抗通膨的下半場，將進行較小幅度的加息以及縮表」，Knot表示。

「到那時候，我們將有效地給經濟帶來降溫，並在未來18至24個月裡，要使通膨率從10%降至2%」。