南韓首爾梨泰院在本月29日舉行萬聖節活動，卻意外發生嚴重踩踏事故，造成超過154人死亡、132人輕重傷，死傷者大多為20多歲年輕女性，且失蹤人數不斷攀升。而隨著罹難者名單不斷公開，事發當晚人就在現場的台灣女模安琪，昨日半夜也再度發文，崩潰透露，現在只要一闔眼就會出現「滿地死者」的畫面。

近日前往南韓旅遊的安琪，日前在個人IG上透露，自己原本也想去梨泰院看看韓國人的節日現場，因此在萬聖節前幾天便先到現場踩點，但沒想到當天一出地鐵就看到比前一晚多3倍的人潮，他們便轉身回去休息：不過，準備離開前她因急著想上廁所，便擠進一間咖啡廳等了20分鐘，豈料卻在頂樓看到許多人被抬出來，並在地上進行CPR，嚇得他們趕緊離開。

事發一天之後，安琪也收到許多人的關心，因此再度於限時動態PO文，表示「離昨晚事發大概24小時了，很多朋友傳給我說很難想像這種大型踩踏災難是在首爾。是的，真的沒人想過。原本事發當下看到滿地的急救與亡者我算滿冷靜的，不知道是不是嚇到失魂了，結果半夜要闔眼睡覺的時候，腦中不斷出現現場人間煉獄混亂躺一排的畫面，一直大量湧現揮之不去，連我的安眠藥都擋不住的畫面。我並不想靠這個災難獲得關注，所以我婉拒了所有媒體的訪問與提供現場畫面」。

安琪也解釋不願提供當時的畫面，是希望讓逝者與傷者保有尊嚴，也避免造成恐慌，因此她也將前一晚於梨泰院遊玩的畫面全刪除，將瘋狂美好的回憶與人間煉獄的記憶留在自己的心中，並期望逝者安息、韓國度過此次災難。