美國「紐約時報」報導，推特（Twitter）的新老闆馬斯克在11月1日前裁員，是為了避免將股票作為員工薪酬的一部分，但遭到馬斯克否認。

一名推特用戶詢問裁員問題時，世界首富馬斯克（Elon Musk）在推特上回應說：「這是不實報導。」

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，馬斯克已下令在全公司進行裁員，一些團隊的裁員力度要大於其他團隊，裁員將在11月1日前進行，這是原定推特發放股票給員工作為薪酬一部分的時間。

「紐約時報」引述未具名知情人士的話報導，最早可能在昨天開始裁員。

根據昨天媒體報導，馬斯克解僱高層主管，以避免發放巨額遣散費，同時最快在昨天進行其他裁員。

知情人士告訴路透社，馬斯克本月27日完成440億美元收購推特公司的交易後，立即開除推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）以及法律事務和政策主管蓋德（Vijaya Gadde）。

他先前指控這些人在假推特帳號數量上誤導他和投資人。根據研究公司Equilar的數據，這些高層主管將獲得總計約1億2200萬美元的離職金。

科技網站The Information引述未具名知情人士的話報導，馬斯克「因故」解僱4位推特主管，包括亞格拉沃和西格爾，顯然是為了避免支付遣散費和限制型股票獎酬。

推特沒有立即回應路透社的置評請求。路透社無法立即聯繫到被解僱的高層主管。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111031