為了牽制大陸科技與軍事實力的發展，美國再次對晶片業發動制裁，讓分析師顧文軍直呼，這可能是大陸晶片業史上最困難、最寒冷的時刻，且制裁範圍已經擴大至所有先進製程，無疑是對大陸半導體「宣戰了」。

南華早報報導，美國最新一波的制裁，主要鎖定超級電腦、人工智慧及軍事領域的先進晶片，美國公民、企業及組織若未取得許可證，就不得協助或參與大陸晶片業進行研發、生產等工作，被認為將切斷大陸推進晶片實力的機會。

上海研究機構芯謀研究分析師顧文軍說，「這可能是大陸半導體產業最困難、最寒冷的時刻，之前美國制裁主要鎖定華為、中芯等特定企業，如今範圍已經擴大至所有先進製程領域，無疑是對大陸半導體宣戰了。」

這也代表大陸晶片業的實力將被控制在「某個區間」不得持續進步，國際結算銀行BIS負責出口管理的商務部副部長Thea D. Rozman Kendler說：「美國這些措施的目的，就是盡可能的保持領先大陸的距離。」

北京經濟研究機構Gavekal Dragonomics發布報告指出，大陸許多重要的半導體公司將被美國的最新措施「摧毀」影響範圍相當廣泛，「沒有一家大陸企業不會受到影響，即使是外圍公司仍會產生衝擊。」