思科發布重新構想的Webex客戶體驗(Webex CX)產品組合的全新特點及功能，包括提供全面整合的協作、雲端客服中心及雲端通訊平台，為愉快的客戶旅程釋放更大潛力。思科憑藉Webex CX解決方案，將成為唯一能夠於同一系統內為客戶提供統一整合通訊即服務(UCaaS)、雲端客服中心即服務(CCaaS)及通訊平台即服務(CPaaS)體驗的公司，以強大的生態系統，簡化客戶的數位和語音交流過程。

思科執行副總裁暨網路安全及協作業務總經理Jeetu Patel表示，數位優先的客戶在今時今日，會要求喜愛的品牌提供更即時且更個人化的體驗，這趨勢正促使企業重新考慮其客戶體驗方案。客戶想要的是單一供應商的產品，即能將先進的客戶體驗功能，與他們所期望思科能給予的安全和可靠特點結合。

思科表示，Webex CX主要是在提供智慧、主動及個人化的客戶體驗功能，以提高客戶的品牌忠誠度及採用率。透過Webex CX，企業可以在獨一無二的客戶體驗旅程中，與客戶用數位和人性化的互動方式(語音和訊息)輕鬆進行交流。Webex Connect 與 Webex聯絡中心的緊密結合，打造了互聯客戶體驗，實現無縫的全通路體驗。