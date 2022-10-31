紡拓會睽違兩年再攜手我紡織業者與買家面對面洽商，「2022年臺灣紡織品大阪展示會」於大阪舉行，參展共31家業者，今年展出主題著重在機能、永續及高性價比，多元的產品包括：4面彈性、高可視、防潑水、抗菌除臭、透氣快乾等機能性紡織品，還有廢棄漁網再製、生物可分解、回收寶特瓶等時下受到日本買主矚目的永續環保紡織品等。

睽違兩年的實體展出吸引眾多著名商社及大型採購商，例如：八木、田村駒、丸紅、瀧定、三井、豐島、蝶理、三菱商事、伊藤忠等；日本知名運動品牌MIZUNO及ASICS、戶外品牌mont-bell、連鎖商場AEON等超過600名日本買主到場參觀，預估商機近700萬美元。

紡拓會表示，日本是全球第三大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據我國海關統計，日本為我國紡織品第七大出口市場，臺灣環保及機能性紡織品長期受到日本買主關注，是值得我紡織業者積極拓銷的主要市場之一。