近日大陸金牌製作人于正前往香港旅遊，跟多位圈中好友見面吃飯，分別有佘詩曼、呂良偉及胡慧中，而他臨離開前，貼出跟好友的合照，兩位女神的顏值狀態也隨之曝光，網友們指出，年輕時的胡慧中美貌與林青霞齊名，甚至超越佘詩曼，掀起一波熱烈的討論。

佘詩曼和胡慧中是出名的凍齡美女，兩人在年輕時都擁有大批粉絲的支持，不過年輕時期的胡慧中，甚至跟大美人林青霞齊名，有人認為她全盛時期仙氣顏值超越佘詩曼。

于正發文見圈內老友，其中就包含佘詩曼、呂良偉及胡慧中。(圖/于正 微博)

這次于正貼出的照片中，可以看見64歲的胡慧中依舊保養得很好，光滑的肌膚看起來吹彈可破。她在20歲時曾是台灣文藝女神，之後去香港發展，由洪金寶打造成動作女星，出演了霸王花系列及五福星系列，成為當紅女星之一。

于正分別跟兩位女神合照，左為胡慧中、右為佘詩曼，網友紛紛在稱讚她們的美貌。(圖/于正 微博)

但胡慧中跟何志平結婚後，息影多年，由於愛女何嘉珍有意進入娛樂圈，胡慧中亦開始四出跟圈中製作人聯絡，幫女兒鋪橋搭路，同于正打好關係，亦有助女兒在內地發展，想不到網民將胡慧中跟佘詩曼比較，指年輕時期的胡慧中，外貌勝過過佘詩曼，至於是否事實，卻是見仁見智。

不過還是有許多網友力挺佘詩曼的美貌，紛紛在于正的貼文下方留言道，「佘詩曼好美」、「佘詩曼姐姐太美了」、「胡姐姐好看，喜歡胡姐姐」、「呂良偉這麼帥的嗎」、「胡慧中還是那麼美麗」、「永遠的霸王花女神」、「胡慧中牛了」，但更多人笑道于正的美顏濾鏡效果開太強，比兩位合照的女演員還搶眼，「第二張圖牙齒好白」、「白的有點兒像假牙」、「這濾鏡是不是能稍微輕點」、「于老師你們不要加美顏不真實，你是靠才華吃這碗飯的。」