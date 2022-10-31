德國總理蕭茲（Olaf Scholz）即將在11月初訪問中國，此舉在德國爭議不斷。德國工商總會（DIHK）主席萬斯勒本（Martin Wansleben）在接受德國廣播電台訪問時說，對蕭茲訪問中國表示支持，並稱此舉「是正確的」，而這是對世界上最重要國家之一的首次就職訪問，所以與當前的話題是完全脫鉤的。

「對總理來說，沒有比與習近平當面會談更好的選擇」，萬斯勒本指出，德國、歐洲和世界在許多方面依賴並依靠中國來解決緊急問題。而這一點也適用於氣候變化和糧食保障，他直言，「沒有中國，我們將永遠無法真正解決這些問題」。

萬斯勒本還說，沒有中國，德國將變得更加貧窮。全世界都依賴中國，「獨立於中國將導致我們失去繁榮」。但他同時強調，在與中國的經濟關係中，必須實現互惠互利原則，這一點也已經向蕭茲說明。他還稱中遠入股漢堡港是一個象徵性討論，並直言德國或歐洲的經濟獨立不會由少數人的股權來決定。

法廣報導指出，德國對華政策繼續不明朗。德國財長林德納（Christian Lindner）曾向媒體表示，北京想要建立依賴關係並施加影響，他希望透過法律手段來限制中國在德國的影響力。

儘管有相當的政治隱憂，但德國政府還是為中遠入股漢堡港開了綠燈。身為德國自民黨黨魁的林德納指出，因為中遠入股漢堡港一事，他領導的國會部委已主動修改《外貿法》。而在多個國會部委的壓力下，屬於中國國企的中遠只被允許持有漢堡港不到25％的股分。

此外，針對中國將被排除在哪些戰略領域之外，德國社民黨（SPD）黨魁克林拜爾（Lars Klingbeil）表示有迫切需要確定，並提到了關鍵基礎設施、大數據和人工智慧。德國綠黨雙主席之一的努里普爾（Omid Nouripour）更曾向媒體示警說，不要過多依賴專制者，而在與北京的貿易關係中，不應該「一切照舊」。