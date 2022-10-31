黑人饒舌歌星「肯爺」威斯特（Kanye West）將反猶思想燒進流行界和體壇之後，NFL新英格蘭愛國者隊老闆羅伯卡夫特（Robert Kraft）贊助了一支聲援猶太人的廣告。這支穿插於球賽中的30秒廣告全以黑底白字呈現，呼籲大家停止對猶太人的仇恨。

「反猶主義是仇恨，因為猶太人身為猶太人而仇視他們。最近你們很多人出來說話，今日我們聽見你們的聲音，明日我們也必須聽到。美國的猶太人不到800萬人，比看球賽的人還少，他們需要你的聲音。請挺身對抗反猶仇恨。」

卡夫特是猶太人，2019年他獲頒以色列「創世紀獎」，表彰他對猶太種族正義做出的卓越貢獻。他得獎不久後就被抓到兩度去華人色情按摩店買春，但這和他對猶太人的種族貢獻並不衝突。後來黑人民權抗爭爆發，卡夫特捐出100萬美元支持他們，他也譴責過老友川普（Donald Trump，當時是美國總統）蓄意撕裂族群。

美國猶太人數量不多，他們很有能力，掌握的資源超過其他少數族裔。例如現任NBA總裁席爾佛（Adam Silver）就是猶太人，湖人球星詹姆斯（LeBron James）2018年在IG引用諷刺猶太人的歌詞（嘲笑他們市儈、吃猶太餐）。當時詹姆斯很快就刪文道歉也獲得原諒，但是這次籃網球星厄文（Kyrie Irving）的反猶思想更濃烈，還拒絕道歉，恐怕帶來更多不良影響。