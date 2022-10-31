一名網友日前因岳母告別式，十多天前就向公司主管告假，告知當晚無法值班，主管卻回他「叫我自己想辦法？」「你不行，就是我自己處理」、「你的處理態度是這樣」、「你了不起，我不是人，是吧？」等內容，對話截圖曝光，其他網友怒炸「沒人值班主管下來扛啊」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，他日前向公司主管請喪假，稱下月11日因岳母告別式，無法值晚班，主管當下回應「你這樣是叫我自己想辦法的意思？」他則說已經提前告知，主管則說「所以？我去找人？我也沒有辦法幫你值班，怎麼辦」，他說明白人力狀況，但因為要事已告知主管，沒想到對方仍不領情。

一名網友日前因岳母告別式，十多天前就向公司告假，主管回他「叫我自己想辦法？」「你不行，就是我自己處理」、「你的處理態度是這樣」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

主管不斷傳訊息嗆「所以我自己想辦法」、「你不行，就是我自己處理」、「你的處理態度是這樣」，該網友說是尊重主管才會提前許多天告假，但主管仍認為沒有人值班「我自己的問題？」該網友是告別式不得不去，先前移靈，他就曾提早離開趕上班，主管則繼續嗆「你了不起，我不是人，是吧？」

其他網友留言「如果主管沒有辦法找到人，主管就要去代班，因為這又不是無理由請假的」、「真心覺得上天要保佑有些人在自家遇到喪事的時候，都不會被別人殘忍以及無理的對待」、「這種人可以當主管？沒人值班自己下來扛啊」、「直接離職吧」、「主管的意思應該是指要先找好職務代理人，再來告訴他」。