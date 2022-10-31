很多人為了延年益壽而做了許多努力，不過，有更簡單的方法，即每天健走。研究指出，女性健走1小時可以降低乳癌罹患率，每週健走2.5小時可以延壽7年，研究刊登在《癌症流行病學與生物標記和預防期刊》。

美國癌症協會針對7萬多位婦女，從1997～2009年，進行長期的追蹤調查，分析發現，和每週只走3小時或不到3小時的女性相較，每週至少健走7小時的婦女，發生乳癌的風險可以降低14％。

據哈佛大學針對60多萬位、年齡在40歲以上的男女進行的調查則發現，每週只要快走2.5小時，就能延長壽命3.4年，若每週能快走5小時，更可延壽4.2年。若以肥胖者與體重正常的人相比，身材正常的人從事快走運動的效益更大，平均每週快走2.5小時，壽命更可延長7年。

研究人員表示，運動比起維持身材更具健康效益，若體重正常但不運動，比起積極運動的胖子來說，將會減壽3.1年。

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