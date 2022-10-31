不給糖就搗蛋！恐怖再升級！

每到十月不管大人小孩都會期待的就是「萬聖節」的到來！不管大朋友小朋友，這天大家總是會穿上最搞怪、最酷炫的服裝上街，並說著「不給糖就搗蛋」！

今年全台各地也有許多萬聖節活動，除了各種遊行、踩街活動，還有各式各樣的體驗活動，讓你與其他人一起嗨玩，一起感受滿滿的萬聖節氣氛！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全台各地萬聖鬼魂嗨趴，冠軍更是蟬連兩年冠軍，雖然萬聖節已經結束，但也有許多活動一直延續到11月，不想錯過感受滿滿萬聖節風情，就趕快一起來看看吧！

No.1 六福村 「墓碑鎮 惡靈厄惡」

今年又再度得到冠軍的六福村，在8月底開放早鳥票，立刻引起網友熱議。今年六福村以「惡靈厄惡」為主題，整個園區充滿萬聖節裝飾與裝置藝術，隨時隨地都能感受到萬聖節氣氛，還有「魂斷墓碑鎮」、「萬厄鬼門開」等驚悚遊行，讓現場充滿尖叫聲，恐怖程度爆表。「惡靈餐廳」還有特殊的萬聖節餐點，讓大人小孩都能留下完美的萬聖節回憶。

網友評價：「萬聖節就是要感受這些驚悚遊行」、「遊行真的好精彩」、「9月就開始期待，果然不虛此行」、「六福村每年的萬聖節活動都很讚」、「真的好可怕，但好萬聖節，明年也要再來！」

墓碑鎮「惡靈厄惡」的活動會一直到11月20日，想要感受萬聖氛圍就趕緊抓住萬聖節尾巴，一起參與最完美的萬聖節活動！

No.2 義大萬聖趴「女巫聯萌」

高雄義大今年在10月8日就率先舉辦義大萬聖趴，以「女巫聯萌」為萬聖主題Party，邀請YOYO哥哥姐姐、知名藝人「溫妮」以及創作首獎樂團「你太白了」一起參加萬聖節派對，當天還有超精彩的「火山夜秀」。

到10月31日為止，女巫使者還會在全園區與大家一起遊玩，活動期間還有「萬聖篝火慶典」主題的遊行表演，和周周都有不同活動的萬聖音樂夜活動，在星光下暢玩遊樂設施同時，還能跟著音樂搖擺身體。滿滿的萬聖節活動，讓你玩得超過癮！

網友評價：「10月初就感受到萬聖節氛圍」、「萬聖節的遊行表演很精彩」、「還可以跟工作人員討糖，小朋友玩得很開心」、「看到好多女巫，超萬聖節！」、「園區到處都有女巫」、「音樂節超讚」。

No.3 天母商圈「天母搞什麼鬼」

「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華已經舉辦了14屆，今年從10月28日起先由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」揭開序幕，當晚有上千隻妖魔鬼怪齊聚忠誠路上，沿途和店家討糖，29日更是邀請到日本知名電視劇「超人力霸王」等與大家同歡。活動期間也有市集、音樂會等，讓大小朋友都能感受萬聖節風情。

網友評價：「現場還有南瓜桶可以拿」、「帶小朋友去見超人力霸王，小朋友超開心」、「每年都一定要參加的活動」、「一起討糖踩街真的感受到滿滿萬聖節風情」、「小朋友討糖討得超開心」。

No.4 府中商圈「府中搞什麼鬼」

「2022府中搞什麼鬼」萬聖節活動在10月29日的板橋府中商圈登場，今年以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，推出卡丁車體驗，活動當天還有變裝踩街遊行和不給糖就搗蛋等趣味活動，晚上還有市集「恐懼販賣所」，一整天的豐富活動，讓民眾能在府中盡情感受各種不同的萬聖風情。

網友評價：「一年比一年辦的更豐富」、「市集感覺很讚」、「現場遊行超好玩」、「一整天都有活動，不會覺得無聊」、「趣味活動也很豐富」、「帶小孩們一起感受萬聖節」。

No.5 心之芳庭「尖叫莊園」

心之芳庭擁有異國風的建築，近期也為了萬聖節，到11月6日為止，特別將園區打照成萬聖節風格，除了有應景的南瓜、彩繪骷髏等，共打造了五大主題區域，異國風建築加上萬聖節佈景，隨手一拍就是濃濃萬聖節氣息的美照，園區也推出「FUN膽萬聖限定餐」，各種萬聖節風情的餐點，超適合打卡炫耀！

網友評價：「真的超好拍」、「現場還有萬聖香氛蠟燭可以DIY」、「餐點拍起來超特別！而且超好吃」、「隨便一個地方都超有萬聖節氣氛」、「寵物也可以進去，一起感受萬聖節」。

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No.6 兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」

10月29日至30日上午9時至下午6時，台北市兒童新樂園舉辦「2022萬聖變裝點心趴」，只要身上有萬聖節元素就可以免費入園，12歲以下的小朋友還可以領取集點卡及萬聖變裝點心包，集點卡可以至各項關卡領取點心，全都完成還可以參加多項好禮抽獎，包括手機、任天堂等好禮。

網友評價：「超級適合帶小朋友去感受萬聖節風情」、「每年萬聖節都會帶小朋友去」、「雖然不是小孩了，但也要穿萬聖節裝扮免費入園玩一波」、「帶小孩去放電順便抽大獎」。

No.7 桃園「觀音萬聖南瓜節」

「2022桃園觀音萬聖南瓜節」於10月22日起至11月6日於桃園市觀音區蓮花園休閒農業區盛大登場，今年的活動以「玩聖party」為主題，將當地特產南瓜和萬聖節，打造結合在地休閒農業、特色美食與豐富農事體驗，像是「創意南瓜雕刻競賽」、「南瓜糖葫蘆」等多項活動，現場還有多個萬聖風格裝置藝術。

網友評價：「居然還有南瓜節」、「現場超多裝置藝術可以拍」、「活動真的玩不完欸」、「明年還要去」、「一個點就很好拍」。

No.8 桃園萬聖城「驚魂馬戲團」

桃園萬聖城本來預計在10月29日至11月6日登場，但颱風緣故延後至11/2開幕。這次以「驚魂馬戲團」為主題，除了前2年桃園萬聖城的主角，還加入了巨耳詛咒兔、幽靈犬、巨貓和小丑鼠等寵物角色，除了有5座大型裝置藝術可以大家合照，還有魔術秀等精彩活動，平日每天晚上也都有不同的主題，除此之外，馬戲棚從晚上六點開始，每半小時還會有近5分鐘的搞怪動畫秀。

網友評價：「現場氛圍超讚」、「每個裝置都好酷」、「太熱鬧了！玩一波！」、「活動好豐富」、「不輸給新北耶誕城！」、「現場真的好熱鬧好歡樂」。

No.9 台北101「搗蛋明星變裝派對」

101這次號召各位小朋友10月28日至10月30日穿上最可愛的服裝，與101明星Damper Baby與搗蛋熊一起進攻101，除了與小朋友互動之外，從B1玩到101F大聲喊出「不給糖，就搗蛋」，再到89樓聽姊姊說故事。台北101還特別準備搗蛋驚喜包，邀請大家一同參與萬聖節派對！

網友評價：「雖然要錢但小朋友玩得很開心」、「帶小朋友完美放完電」、「活動真的很有趣」、「小朋友玩得不亦樂乎，喊著還要去！」、「希望明年還有」。

No.10 劍湖山世界「痛漫萬聖YA」

10月29日至10月30日只要全身變裝面積達到80%以上，由售票人員判定符合準可以享優惠價99元入場，現場還會有Coser們一起遊劍湖山，更有多台「痛車」齊聚！還有精彩的踩街活動，有吸血鬼王子與國王們聯手排列詭異陣型，還會有骷髏軍團出沒在劍湖山表演！此外，還有特殊的萬聖節商品跟「詭怪莊園」等打卡點可以打卡！

精彩的活動與表演也讓網友表示：「痛車真的超好看」、「跟家人們一起來真的超好玩！」、「為了痛車特地出門」、「現場表演真的超好看，表演的人很厲害」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年08月27日至2022年10月25日，共兩個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台十大萬聖鬼魂嗨趴』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統