全台確診累計死亡截至10月25日人數達12,427人，比2003年SARS死亡人數84人多出148倍！前衛生署長楊志良痛批蔡政府防疫政策荒腔走板，造成國人枉死，根本「謀財害命」，竟還大內宣「超前部屬」！日前楊志良按鈴控告蔡政府防疫失職觸犯「殺人罪」，自掏腰包為受害者爭取國賠，呼籲受害家屬勇敢站出來，同時也啟動滿天星守護行動，協助受害者家屬採司法程序捍衛權益。

前衛生署長楊志良痛批：陳時中是台灣有史以來最爛的衛生部長！自110年5月台灣防疫破口導致全台新冠疫情失控，衛福部迄今未提供3+11決策會議紀錄、企圖顛倒時序掩蓋疫情爆發時其實毫無「超前佈署」。同時指出2020年1月25日，衛福部呼籲民眾出門應戴口罩，5天後卻改口健康的人不用戴口罩。楊志良說，真相是台灣口罩不夠，為避免民眾買不到口罩不滿，做出的政治考量。

更痛批竟以不戴口罩為新台灣價值，放行航空機組檢疫3+11，緊接華航諾富特飯店防疫破口，造成110年5月全台疫情失控，楊志良數度哽咽直指，許多未報上媒體的染疫死亡事件，是因錯誤政策讓人民在無法接受完善醫療前，光等PCR時就離世了，政府卻打著方艙醫院是舔共意識，忽視緩衝醫療站重要性。

目前正進行的3+11新冠國賠律師團則嚴正指出，衛服部迄今遲遲未提供3+11決策會議紀錄，並主張衛服部及陳時中毫無任何過失，無論是諾富特群聚感染、萬華感染鏈等，都與衛服部無關，不願負擔任何賠償責任，並企圖顛倒時序，掩蓋疫情政策錯誤事實，有三大關鍵疏失，對此提出嚴正抗議。

疏失一：用藥指引疏失，律師團在死亡個案病歷中發現有些患者根本沒有用到瑞德西韋，且第一線醫護人員對於瑞德西韋使用標準、施用情況不一致，有些等到患者已經轉入加護病房出現重症、肺部嚴重纖維化受損才使用瑞德西韋，根本來不及，比對當時國外瑞德西韋用藥指引，需早期使用才有成效，衛服部在用藥方式上顯然疏失。

疏失二：將方艙醫院概念汙名化，錯失救治黃金期，衛服部提出一份「社區篩檢站快篩個案處理流程圖」，規定當時出現新冠症狀的患者就算快篩陽性，也要「PCR檢驗結果是陽性」才能入院收治，造成當時許多患者，必須等待動輒逾七小時的PCR篩檢結果出來後，才能入院得到醫療協助，造成醫療延誤、家戶感染，在防疫旅館中離世。

以公衛避免擴大傳染角度，衛福部應在第一時間收治匡列所有可能出現的傳染鏈，衛服部卻反其道而行，以「PCR檢驗結果是陽性」作為「縮減」患者入院收治標準，缺少介於「入院收治」與「返家休養」的緩衝醫療單位，而中介醫療單位選項，卻被蔡政府汙名化，讓民眾錯失第一時間救治，導致死亡人數提高。

律師團強調，方艙醫院並非中國專利，英國等歐美國家，早已徵用大型會議中心做為集中收治場所，當時英國甚至將建置方式分享給其他國家，而政府、主流媒體全未提及，只用意識形態方式先畫了方艙醫院是中國制度的靶，再把抗中保台的箭射到紅心內。

疏失三：3+11決策犯重大錯誤，衛服部提出一份110年6月9日開的「專家諮詢會議」，內容辯稱，當時英國、紐西蘭、加拿大等國，都放寬航空機組員的隔離規定，所以我國也要放寬。但經律師團查證，當時這些國外先進國家疫苗施打累積人數動輒百萬，我國當時僅到貨30萬餘劑，台灣人民疫苗施打率不普及，哪來本錢比照國外開放隔離管制措施？

至於衛福部提出一份「各地方政府社區篩檢站設置指引」，竟標註「第一版110年6月3日」，當時疫情5月份爆發，竟然社區篩檢站設置指引直到6月3日才有第一版。

律師團強調，不論疫苗採購，還是3+11政策報告，前幾次開庭時，衛福部聘請之律師向法官辯稱，整件國賠訴訟都是政治問題、政治責任，屬於立法院監督範圍，並非法院可介入，聲稱許多相關資料是封存機密或是擬稿，拒絕提供。幸而法官認為不可能全部都是擬稿，要求衛福部提供，衛福部根本採拖延戰術，造成訴訟困難。

最後律師團表示，目前已有12名家屬參與3+11新冠國賠訴訟，而滿天星守護聯盟律師團多為資深執業律師，可提供民眾義務協助；也希望志同道合的律師加入聯盟，幫助社會大眾一起捍衛真相！