喝咖啡有提振精神、減輕頭痛的效果，甚至有國外研究顯示，攝取適量咖啡因能降低死亡率，但外科醫師陳榮堅表示，咖啡喝太多體內咖啡因會過量，反而會讓頭部肌肉緊繃導致頭痛，並增加中風機率。

一天可以喝幾杯咖啡？陳榮堅日前在臉書表示，咖啡因對於血管、壓力性的頭痛有所幫助，所以有些感冒藥、頭痛藥都有含咖啡因成分，但攝取過量的咖啡因對身體不好，反而會讓頭部肌肉更緊繃。正常一天喝1到2杯咖啡是比較安全的量，4杯以上比較危險，因為咖啡因在體內過量時，會增加中風的機率，不過重點還是要看體質，如果出現不適的症狀還是要找醫師檢查。

陳榮堅表示，有一名30多歲的男性因為血壓高，擔心會有代謝症候群相關疾病來找他檢查，檢查發現其實他根本原因是「晚上睡不好」造成血壓高，於是先開安眠藥改善失眠問題。服藥後睡眠改善、血壓也降下來，但可能是安眠藥的副作用，患者感到有些微頭痛、疲倦，因此他建議患者喝點咖啡，之後這些症狀也沒了。

一名30多歲的男性因為頭痛又跑去看醫生，結果發現是升職工作量變大，一天會喝四杯咖啡害的。(示意圖，達志提供)

但陳榮堅說，過了3、4年這位患者又來就醫，說頭痛的毛病又犯了，不過血壓、睡眠都很正常，問了才知道，原來因為他升職工作量變大，一天會喝4杯咖啡，過量咖啡因導致頭部肌肉更緊繃而頭痛，他建議減為一天1到2杯就好，1、2周後患者頭痛症狀就獲得改善。

陳榮堅提醒，如果平常是喝高劑量的咖啡，想要降低咖啡因攝取的時候，必須慢慢減少，不然可能會有「咖啡因戒斷症狀」，出現劇烈頭痛，甚至會有眩暈的情況發生。