台灣護國神山台積電掌握全球逾半晶圓代工市場，美國官員多次強調美國過度依賴台積電，是美國的國安問題。資深媒體人陳鳳馨警告，全球半導體市場「去台化」議題發燒，在此情況下，台積電恐怕會成為下一個東芝，從世界第一被打到一蹶不振。

台積電面臨地緣政治難題，台積電股價從今年最高600多元跌到現在300多元、近乎腰斬，陳鳳馨在《風向龍鳳配》網路節目中表示，台積電成為美中角力夾心餅乾，美國對準中國企業制裁，10月初再對先進製程下禁令，勢必對台積電造成影響。

陳鳳馨進一步分析，美國認為高階製程不在本土是國安問題，台積電則希望主要生產及研發基地仍以台灣為主，原因不僅牽涉到供應鏈，也關乎在美設廠內外磨合難度高。她認為，兩岸一旦發生戰爭，美國如果沒辦法把台積電搬到美國，有可能乾脆把台積電毀掉，中美都得不到。

陳鳳馨並以日本大型半導體製造商東芝為例，過去冷戰期間，美國向日本發動半導體貿易戰，日本配合美國制裁東芝，這段時間美國取得日本的科技技術，同時壓抑日本半導體發展，導致美國的半導體外包工作都流向台韓，台韓半導體產業因此蓬勃發展。

陳鳳馨提到，東芝當時也是世界第一，但其成為美國的國安問題之後，東芝就一步步往下，如今，當台積電成為美國的國安問題時，會不會是下一個東芝呢？她強調，雖然不見得會走上同樣的路，但確實承受同樣的壓力。

英國《金融時報》則指出，中美高科技對立越來越尖銳，如今台積電夾處於美台之間拔河、以及美中新冷戰白熱化的最前線，立場十分尷尬，並警告台灣在半導體市場擁有主導地位反而更危險，晶片製造轉離台灣將成必然趨勢。