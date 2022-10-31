「天龍操演」 為空軍年度最大盛事，但因颱風影響氣候不佳，空軍決定順延1周舉辦。圖為2021年競賽照。（圖／軍聞社提供）

空軍年度最大盛事「戰術訓練總驗收」，也稱為「天龍演習」，原本預計今（31）日在花蓮佳山基地展開，但因為颱風「奈格」影響，天候不佳，空軍決定順延一周舉辦。

氣象局表示，颱風外圍環流影響加上東北季風增強，迎風面雨勢持續增大，宜蘭縣山區可能發生超大豪雨，台北市山區可能發生大豪雨，花蓮縣山區及基隆北海岸等地也有機率出現局部豪雨，尤其今明兩日降雨時間長、範圍廣，空軍預估雨勢不可小覷，因此決定將今日登場的天龍演習，順延至11月7日至11日舉辦。

這項空軍最重要的年度戰術競賽，素有台灣版「TOP GUN」之稱，近年來不只二代戰機，包括P-3C反潛機，地面防砲部隊也都加入操演，配合各型戰機聯隊，以模擬實戰方式，測驗各戰術戰機聯隊地面及空中整體作戰能力。

天龍操演是空軍飛行員最重要的演訓之一，比照美軍實戰訓練，並選出年度的「王牌飛行員」、「空戰王」、「炸射王」等。除了比飛行戰技，防空射擊也比賽。

「戰術訓練總驗收」演習機種包括F-16、幻象2000、經國號(IDF)戰機及F-5E戰機，E-2K空中預警機、P-3C反潛機及防砲部隊，全程模擬實戰狀況，飛行員在接獲命令後，以緊急起飛的方式起飛進行各種假想戰術演練，目的在驗證空軍部隊的本職學能，分別實施各空中競賽及實彈射擊課目，考驗官兵平日訓練成果，熟悉聯合作戰指管流程，以提升空軍整體作戰能力。

天龍操演採取「以競賽代替訓練」模式，從所有各型戰機參賽隊伍中嚴格評鑑，篩選出最精銳的飛行員，獲勝的飛行員，都會獲頒「王牌飛行員」、「空戰王」、「炸射王」獎牌彰顯榮耀。