南韓首爾梨泰院在本月29日舉行萬聖節活動，卻意外發生嚴重踩踏事故，造成超過154人死亡、132人輕重傷，死傷者大多為20多歲年輕女性，且失蹤人數不斷攀升，讓南韓舉國上下都陷入哀戚的氣氛當中，演藝圈的大咖明星紛紛PO文表示哀悼，大型娛樂活動及節目也宣布暫停。而南韓知名男歌手李燦元（이찬원）昨（30）日參加某品牌活動時，因考慮到「梨泰院事件」而決定取消演唱，沒想到竟因此造成觀眾不滿，意外引發衝突。

根據南韓媒體的報導，歌手李燦元遠本預計在本月30日受邀參加某活動並登台演唱，但他一上台便一臉凝重的表示「現在是國家哀悼期，所以無法唱歌，實在很抱歉」沒想到卻引起部分台下觀眾不滿並發出噓聲，即使主持人跳出來替他解釋尋求民眾諒解，仍無法消除民怨，其中一名中年男子還衝向剛走下舞台的李燦元，並向他惡言相向，男子甚至還抓住跳出來阻擋的經紀人衣領，雙方爆發肢體衝突，直到其他工作人員將男子隔開，才解除這場危機。

而消息曝光後在網路上引發熱烈討論，網友紛紛留言「那男的是瘋了吧」、「李燦元一定覺得這時候表演不適合，支持他的做法」、「李燦元真辛苦，唱了會被罵，不唱也被罵」、「這時候還有心情聽歌？」、「這男的有病吧？少聽一首歌會怎樣嗎？」、「太誇張了」、「他一定認為反正死的又不是他的家人」。

事實上，自梨泰院事件爆發後，除了南韓影后金惠秀不斷在個人IG上轉發失蹤者資訊、協助家屬找人外，男神蘇志燮、韓團FTIsland前成員宋承炫、BIGBANG成員GD（權志龍）也紛紛發文弔念已故亡者；包含《人氣歌謠》、《歌曲真好》、《TV動物農場》、《全知干預視角：特別篇》、《真品名品》和《Running Man》等綜藝節目也宣布取消播出，改為新聞特報即時轉發梨泰院的最新情況。