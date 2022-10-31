美股上周五勁揚，台股今（31）日開高後反彈128.01點至12916.43點，晶圓代工龍頭台積電(2330)開高後勁揚7元或1.84％、回升至386.5元，市值回升至10.02兆元、重返10兆元之上，隨後維持逾0.5％漲勢，力拚站穩市值10兆元關卡。

台積電股價近期欲振乏力，26日下探370元、續創2020年7月中以來27月低點，上周續跌2.57％、周線連2黑，三大法人上周持續偏空操作，合計賣超1萬6979張，其中外資賣超達3萬1592張，投信買超563張、自營商買超達1萬4050張，呈現土洋對作態勢。

台積電總裁魏哲家日前鼓勵員工「多休假陪伴家人」、充電後繼續出發，一度引發外界揣測。對此，台積電聲明澄清並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，強調維持2022年第四季財測及2023年維持成長預期不變，將持續在台投資、並策略性強化海外投資及生產據點。

台積電預期第四季合併營收將介於199～207億美元，以中間值203億美元計算，約季增0.4％，在假設新台幣兌美元平均匯率31.5元狀況下，毛利率預期介於59.5～61.5％、營益率介於49～51％。今年以美元計價營收成長34～36％預期不變，明年營運仍可持續成長。

續竹科寶山二期擴建案去年通過環評、台積電2奈米廠第三季已展開整地工作後，消息人士透露台積電將啟動先導計畫，預期最新1奈米製程將落腳新竹科學園區轄下的桃園龍潭園區，北部半導體聚落將進一步擴大。