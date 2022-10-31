台股加權指數31日開高在12,862.37點，權王台積電（2330）開高在386元，大型權值電子股包括聯電（2303）、聯發科（2454）等紛紛往上，減資復牌的國巨（2327）早盤漲幅逾2％，矽智財相關概念股及ABF載板三雄亦齊步向上，貨櫃三雄則因運價下跌，買盤呈現觀望，台股早盤指數反彈，上漲逾80點。

受到經濟數據暗示通膨逐漸趨緩、消費者仍舊穩健，以及企業財報創佳績的帶動，美國四大指數全面大漲。

道瓊工業平均指數10月28日終場上漲2.59％（828.52點）、收32,861.80點，創8月25日以來收盤新高；周K線上漲5.72％。

那斯達克指數上漲2.87％（309.78點）、收11,102.45點；周K線上漲2.24％。

費城半導體指數上漲3.98％（93.06點）、收2,433.66點；周K線上漲4.15％。

元富投顧指出，未來最大風險在地緣政治，台股短線相對弱勢，但現階段心態「靜待落底，短線觀望，不要躁進」，投資人等待最佳買點再出手。

國際三大利空懸而未決，持續干擾全球金融市場，一是居高不下的通膨、二是俄烏戰爭時間拉長、三是中國大陸堅持採用動態清零政策。

全球經濟面臨停滯性風險增加，央行政策陷入兩難，進而影響國際金融市場大幅震盪，美科技股當成重要關鍵，台股破底風險未除。

美國聯準會面臨通膨，貨幣政策不確定高，投資人恐慌情緒不退、VIX指數維持25以附近高位，市場大幅波動呈常態。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數來到110附近，但在93～95區間已打出底部型態，中期越墊越高相對強勢。

近期美國股市大怒神，讓台股也跟著震，台股重要的護國神山，台積電進入380元保衛戰，聯發科590元頸線來回測，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動櫃買指數。

美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中短期仍要提高警覺。