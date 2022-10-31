Man on a mission 😤 pic.twitter.com/qcDZWF4D5A — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 31, 2022

目前暫居聯盟得分王的獨行俠明星後衛東契奇，31日光在上半場就轟30分，最後拿下44分、5助攻與3籃板，連續6場例行賽得分突破30大關，且是本季第2次得分破40，幫助獨行俠以113比105力退魔術，目前戰績3勝3敗，魔術則吞本季第6敗(1勝)。

東契奇一開賽就展現高昂強烈進攻氣勢，也讓魔術防守吃了不少苦頭，光在上半場，他投18中12，含三分球投7中2，獨拿30分，剛好跟上半場其餘獨行俠球員總分相同，不過打完上半場，雙方仍以60比60打平，魔術以班凱羅半場12分最高。

來到第3節，東契奇雖然單節「客氣」只拿8分，卻幫獨行俠逐漸掌握領先優勢，前3節結束，獨行俠88比83領先；儘管打到讀秒階段，魔術靠著班凱羅的跳投追到只差4分，可惜芬利史密斯馬上投進三分球，東契奇最後19秒上籃命中抵定勝局。

除了東契奇繼續上演火力秀，小哈達威也替補貢獻21分，芬利史密斯13分、8籃板，丁維迪12分、5助攻、4籃板及3抄截；魔術以班凱羅18分最高，但他新秀賽季開季連續得分破20場次止於6場，波爾16分、11籃板，溫戴爾卡特與漢普頓各有15分。