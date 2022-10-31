日前有媒體報導，稱前文化總會秘書長林錦昌及被視為總統蔡英文文膽的前總統府副秘書長姚人多，將加入民進黨台北市長候選人陳時中團隊，引起各界討論。不過媒體人黃暐瀚爆料，林錦昌目前人在國外，從頭到尾都沒有要幫忙陳時中。

國民黨台北市議員徐巧芯、黃暐瀚及媒體人黃揚明，29日在網路節目《全民平評理》討論指揮中心多人前往陳時中競辦一事。徐巧芯認為，若只是少數幾人過去，說是許久未見聊聊天，可能還會被相信，但幾乎整個指揮中心都去了，她猜測實際上是要為即將到來的辯論會「猜題」。

徐巧芯指出，雖然民進黨找林錦昌、姚人多來幫忙，但他們作為文稿幕僚，要知道基本事實才能協助包裝、美化，可是陳時中只會回「我不知道」，所以才要趕快找救兵，幫他寫參考書。

不過徐巧芯講完後，黃暐瀚馬上補充，「我剛剛聽就在苦笑，因為林錦昌從頭到尾都沒有要幫陳時中，他現在人在國外！」主持人平秀琳一聽馬上反問，「不是蔡英文指示他要去嗎？所以這是假棋？」徐也說，「他不能在國外幫忙寫東西嗎？我們現在課程都可以遠距教學。」

「所以選情已經壞到要放這種消息！」黃暐瀚強調，關於林錦昌幫忙陳時中一事，純屬臆測，這消息是憑空捏造，完全不是事實；黃揚明也說，姚人多現在是鏡週刊主筆，所以也不適合參與，他並指出，「我認為應該是有人去找，但是最後才發現狀況不對。」