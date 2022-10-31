根據國際三大信評公司之一Fitch官網顯示數據，2021年全球各評級企業債的違約率出現極大差異。全球A與AA級債券的一年後違約率皆為零，也就是說完全沒有違約事件發生。若再將時間往前回溯30年，從1990至2021年，全球A級與AA級債券的違約率也都僅有0.05%，低於BBB級的0.12%，更大幅低於B級債的2.09%。

統一美債10年Aa-A ETF（00853B）基金經理人張浩宸表示，對投資人來說，可能到來的經濟衰退，使投資標的抵禦風險能力的重要性急速上升。經濟衰退或景氣下滑，往往會使許多企業因營收銳減，財務狀況惡化，而遭到調降信評，甚至出現債券違約，進而使投資人蒙受損失。但信評等級越高的企業，由於財務體質較佳，面對景氣逆風時，通常具備較強的抵禦能力。

即便違約風險低，在經濟衰退的背景下，企業營收受到重大打擊，甚至財務體質可能惡化，連帶拖累企業被調降信評。但根據歷史經驗，高評級債券的財務體質向來較為穩定，信評調降的風險也較低。在2021年全球各評級企業債數據中，A級債一年後信評不變的比例達到93.07%，AA級債券甚至高達98.62%。長期而言，過去31年，全球A級債一年後信評不變的比例逼近89%，全球AA級債券一年後信評不變比例也有86.18%。

張浩宸表示，A與AA級為投資等級債中的高評級債券，發債企業的財務體質，經過信評機構認證為償債能力具備頂尖水準。以統一美債10年Aa-A ETF（00853B）的主要成分債為例，大多為坐擁雄厚現金流，且營運能力穩健的各產業龍頭企業，例如主宰全球消費性電子市場的蘋果公司、華爾街投行之首摩根大通、全球能源巨頭殼牌公司，和股神巴菲特創辦的波克夏海瑟威等。

統一美債10年Aa-A ETF（00853B）追蹤彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券指數，10月26日到期殖利率達到5.68%，遠高於美國10年期公債的4%左右。高殖利率加上極低的違約率，使美元A級債具備更高的投資價值。