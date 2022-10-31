堪薩斯皇家決心改朝換代，他們9月開除了棒球部總裁莫爾（Dayton Moore），宣布昆崔羅（Matt Quatraro）接任總教練。莫爾是操盤讓皇家贏得2015年世界大賽的冠軍總管，他還在2016年幫助台灣投手王建民寫下回春奇蹟（王建民最後登上大聯盟的球季）。

球迷起初對這個消息有些錯愕，他們告訴堪薩斯電視台KSHB說：「莫爾幫助皇家重振聲威，他讓皇家球迷再度團結，他帶領我們到這裡，給予我們難忘的美好兩年（2014年、2015年連續打進世界大賽），他給予我們很多快樂，我們很感謝他。」

皇家1985年摘冠之後，歷經28年的季後賽乾旱期，靠著莫爾的操盤建立了強大的牛棚戰力，2014年一舉殺進世界大賽，惡鬥7場之後敗給舊金山巨人。2015年皇家再闖世界大賽，終於以4勝1負力挫紐約大都會，摘下隊史第2冠。隔年1月皇家簽下王建民（當時將滿36歲）轉型做為牛棚投手，意外讓王建民譜寫了6勝0敗的驚奇。

然而王建民見證的也是皇家最後的輝煌，2017年至今他們無法再回到5成勝率，兩度吞下單季百敗與分區墊底，今年65勝97負。皇家老闆薛曼（John Sherman）對美媒ESPN說：「重點在於改變的時候到了，我們的現況與目標有段差距。」他表達對今年球季的失望（戰績退步），決定整個打掉重建。昆崔羅是前光芒首席教練，這是他初次執掌大聯盟兵符。