張其祿認為，台灣身為科技之島、東亞的民主典範，更應優先完備不在籍投票的辦法。（民眾黨團提供）

新冠肺炎確診者投票權役近期受到關注，中選會認為想以不在籍投票或設立特別投票所「於法無據」；對此，台灣民眾黨立法院黨團召開記者會。呼籲中選會參考美日韓投票辦法，研擬相關配套措施，同時盡快推動「不在籍投票」修法、建置不在籍電子投票系統，別讓30萬人投票權被沒收。

黨團總召邱臣遠指出，美國2020年11月總統大選，規定戴好口罩、保持1.8公尺距離即可投票；南韓今年3月總統大選，延長投票時間至傍晚，並開放最後一個半小時，讓確診與隔離者自駕或搭防疫計程車前往投票；日本今年7月參議員選舉，6月通過法案允許確診和隔離者郵遞選票，並設立確診者專屬投票所，由此可見，台灣可透過防疫泡泡、分時分流等投票模式，無須修改現有選舉法規，就能讓確診者投票。

邱臣遠表示，在野黨提出不在籍投票修正草案，躺在立院2年多，期間中選會完全沒提版本。自己在去年四大公投前5個月，就要求規劃實施不在籍投票，當時李進勇主委答覆，至少須9個月建置電子系統；如今又過了一年多，中選會既未推動修法，也沒建置系統，根本是打假球。同樣是疫情期間，確診可參加大學入學考試，中選會卻剝奪投票權，為什麼民進黨政府永遠都有兩套標準？

邱臣遠直言，李進勇說「可以出門就能投票」，又說「會不會放寬是防疫政策規定」，指揮中心則說「12月將新冠降級為第四類法定傳染病機率大」。中選會與指揮中心不能互踢皮球，也不能互相做球，更不能一句「於法無據」就拿走人民投票權，既然預估可降級，政府就該積極研議確診者投票措施，千萬不能在前兩三天前才臨時公告，否則投開票現場將大亂，影響選舉結果。

立委張其祿指出，不在籍投票是世界民主國家的普遍做法，例如印尼、菲律賓等國移工可以直接在台灣投票選舉總統、國會議員；而愛沙尼亞線上投票比率創紀錄，占總票數近半。台灣身為科技之島、東亞的民主典範，更應優先完備不在籍投票的辦法，然而民進黨害怕人民投票，在立法院持續阻擋不在籍投票修法，更成為行政主管機關一再侵害人民投票權的藉口。

張其祿表示，2021年7月疫情嚴峻期間，民進黨團總召柯建銘說「不在籍投票是講了30年的議題，應下會期再討論專法」，阻擋在野黨提案討論，一拖又超過一年；2021年10月中選會用「訂定實施辦法、配套未完成」為由，宣布四大公投不實施不在籍投票 ，現在中選會稱「於法無據」仍是同一套說詞。疫情兩年多來，民進黨行政、立法沆瀣一氣，阻擋民主參與及公民權利發展，不配再被稱為民主「進步」黨，而是民主「停滯」黨。

民眾黨團認為，政府的行政怠惰，不該是合理化剝奪人民投票權的理由，疫情自2020年1月起進入台灣，期間經歷至少3次罷免補選、一次公投，民眾黨團不斷提醒中選會要確保民眾的投票權，並推動不在籍投票，中選會始終充耳不聞，如今地方選舉剩下不到一個月，中選會與指揮中心必須盡快提出配套措施，保障30萬人的投票權，別再把《憲法》當塑膠。