中廣蓋洛普於10月26日至30日進行新竹市長選舉民調，原本處於領先狀態的民眾黨新竹市長候選人高虹安被民進黨新竹市長候選人沈慧虹後來居上，兩人平分秋色，民調完全一樣是25.96％，國民黨新竹市長候選人林耕仁則位居第三，民調14.04％。

對照中廣蓋洛普於9月26日民調，高虹安變化不大，從26.01％稍減為25.96％，林耕仁從14.25變為14.04％，兩者變化幅度不大，但是沈慧虹從18.22％大幅提升為25.96％，追上高虹安。

中廣董事長趙少康表示，沈慧虹當初民調低可能是受到前新竹市長林智堅論文門影響，當初民進黨的支持者可能躲起來不願表態，現在站出來了，9月26日做民調時，尚未決定者有32.05％，這次降低到26.46％，表態者增加了大概6％，高、林民調差異不大，顯然轉為表態者皆是支持沈慧虹的。

民進黨前立委李俊毅指出，40歲以下年輕族群沈慧虹是遙遙領先，但這跟他對當前社會氛圍理解有出入，年輕人如果支持民進黨，不會打到現在這麼辛苦，這次年輕人支持度大幅提升，難道是民進黨團總召柯建銘戰術成功？他也提到，高虹安支持者有33.7％是國民黨的，選舉最後關頭會否發生棄保？可能也會是決定選情關鍵。

中廣蓋洛普民調是以新竹市20歲以上具投票資格者，以住宅電話後兩碼隨機抽樣，完成電訪成功比率77.28％，針對有效樣本性別年齡進行加權，完成電訪有效樣本1068，在95％信賴水準，抽樣誤差正負3％，調查時間為10月26日至30日間，以MISS-CATI電腦輔助電話訪問系統。