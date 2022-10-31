70批次F-16戰機

保加利亞看守政府說，已同意採購第二批8架70批次F-16戰機，以符合北約（NATO）標準。

據美聯社和《航空極客俱樂部》（The Aviation Geek Club）網報導，儘管還需要保加利亞國會同意，但內閣已授權國防部長，一旦獲得同意，就和美國國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽約。

保加利亞空軍打算買4架70批次F-16C和4架70批次F-16D，加上相關的彈藥和裝備。而這將是繼2019年7月它砸下13億美元（近416億台幣），採購8 架70批次F-16後，第二次進行採購。

原本計畫要求，第一批F-16戰機從2023年開始交付，到2024年交付完畢，但由於新冠疫情影響，交付作業將耽擱到2025年。而70/72批次是最新，也最先進的F-16戰機，除了結構升級外，也結合了許多戰力。

事實上，70/72批次F-16除了採用主動電子掃瞄陣列（AESA）雷達外，還進行結構升級，使機體結構壽命比先前的機型延長超過50%。

此外，70/72批次F-16的軟體採用了先前所沒有的技術，而先進數據鏈、尋標莢艙和武器，還有精準GPS導航和「自動防撞地系統」（Auto GCAS）等，都提升了戰力。

自從保加利亞2004年加入北約後，就致力升級空軍機隊，但財務問題迫使它不斷拖延。如今它所使用的機隊，還是老舊的俄製米格（MiG）-29戰機。在俄軍對烏克蘭開戰之際，保加利亞靠其他北約成員國協助，以履行它的空中巡邏義務。

保加利亞國防部說，西班牙11月為了協助該國空軍，將部署8架歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，以及多達200名軍事人員。