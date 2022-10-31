新竹市長選戰民調(製圖/陳友齡)

九合一大選新竹市長選戰備受矚目，中廣與蓋洛普徵信股份有限公司，今(31日)舉辦新竹市長競選民調記者會，發表新竹市長最新民調，其中民進黨沈慧虹和民眾黨高虹安的支持度都以25.96%領先、國民黨林耕仁為14.04%。中廣董事長趙少康表示，「深夜拿到調查，我覺得『蛤』，怎麼高虹安跟沈慧虹拉平了」。

中廣董事長趙少康表示，上次新竹做的民調樣本為602人，這次不計成本增加樣本到一千多人，但主要不是因為樣本數改變的原因，上次尚未決定有32%，這次尚未決定有26%，這6%跑到哪裡去?跑到沈慧虹，這群人上次躲起來、不表態，也就是說國民黨很多時候看民調對國民黨有利，但躲起來不表態的人可能跑到綠營。

不過，趙少康也說，距離投票還有20幾天，變化如何不敢講，現在到底新竹誰會贏，真得看不出來，要看接下來20幾天的努力。而該民調按照以小數點後3位來計算的話，沈慧虹為25.964%，高虹安為25.956%，支持度可說是相當緊張。

該民調調查時間為26至30日，調查對象為新竹市20歲以上具投票資格民眾，以住宅電話後兩碼隨機抽樣，完成電訪成功比率 77.28%，針對有效樣本性別/年齡進行加權，完成電訪有效樣本數1,068，在95%信賴水準，抽樣誤差 ±3.00%。